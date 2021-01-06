Угонщика авто задержали благодаря тому, что российская погранслужба не пропустила его через границу

Іван Дзедушкін • 06/1/21 14:20 • Здарэнні

19-летний житель Лепеля хотел доехать до Санкт-Петербурга на угнанной легковушке, но заблудился, пытаясь объехать погранпост.



Угнанное авто принадлежит еще одному лепельчанину. 26-летний молодой человек вечером оставил свой «Volkswagen Passat» в соседней с райцентром деревне, а утром не нашел его и обратился в милицию.

Похожую машину заметили в Россонском районе. Автомобиль был задержан, в нем оказалось двое парней. Как выяснилось, один из них угнал авто своего знакомого, позвонил приятелю и отправился колесить по окрестностям.

Парни решили совершить путешествие в Санкт-Петербург, однако у них возникли трудности при пересечении белорусско-российской границы. Начав искать глухую дорогу, чтобы объехать пограничный пункт пропуска, экипаж универсала заблудился и попал в руки милиции. В отношении угонщика возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.