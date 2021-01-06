Пьяная компания на «Volvo» разбилась в Докшицком районе, владелец авто сбежал с места ДТП

Іван Дзедушкін • 06/1/21 12:43 • Здарэнні

Один человек погиб, а второй попал в больницу в результате опрокидывания в кювет и возгорания кроссовера в Докшицком районе.



По предварительным данным смертельное ДТП произошло после того, как поздним вечером 5 января мужская компания устроила застолье с алкоголем в Докшицком районе. Когда время близилось к полночи, двое мужчин сели в «Volvo» и уехали.

Неподалеку от деревни Волча на 72-м километре трассы Р3 водитель кроссовера не справился с управлением, и легковушка вылетала с моста, упала под откос и загорелась.

Хозяин машины выбрался из нее и скрылся с места дорожно-транспортного-происшествия, оставив в горящем авто своего 38-летнего попутчика, который погиб.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 23:08 спасатели получили сообщение о ДТП у деревни Волча. Им пришлось деблокировать тело погибшего водителя.

Однако, Следственный комитет, похоже, пока не уверен, кто управлял авто в момент аварии. Следственно-оперативная группа зафиксировала следовую картину и будет устанавливать кто находился за рулем автомобиля.

По факту ДТП Докшицкий РОСК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СК.

Сбежавший с места ДТП владелец кроссовера госпитализирован в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.