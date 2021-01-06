Более 4800 долларов должны государству за плотву и раков двое братьев из Сенно. Скоро их будут судить

ННВ • 06/1/21 21:19 • Экалогія

6 раков, 4 ерша, 8 особей густеры, 13 окуней и 430 особей плоты, незаконно пойманные двумя братьями из Сенно, оценили в 12 400 рублей. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.



41-летний и 44-летний братья были пойманы с поличным на озере Сенно 10 ноября. Они установили там сети, но были застигнуты сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. После задержания браконьеров на место вызвали следственно-оперативная группа.

В результате жителям райцентра предъявили обвинение по части 4 статьи 281 УК —незаконная добыча рыбы и других водных животных, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, которая предусматривает в виде наказания только лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование этого уголовного дела завершено и оно передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Оба брата заключены под стражу.