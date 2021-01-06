Более 4,5 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в трех районах Витебской области. Заболеваемость там в 3 раза превышает среднюю по стране

Сяржук Серабро • 06/1/21 15:28 • Здароўе

В Городоском, Верхнедвинском и Миорском районе коронавирусом заразилось 7,3% от населения этих регионов, это в три раза больше, чем в среднем по стране.



Три этих района Витебищны остаются последними, кто время от времени сообщает статистику по заболеваемости COVID-19. Не смотря на снижение количества активных случаев, за последнюю неделю регистрируется около ста новых случаев на район.

Так, на 6 января в Городокском районе зарегистрировано 1660 положительных тестов на COVID-19, что составляет 7,4% от всего населения. Выздоровели 1495 человек, на самоизоляции находятся 127 человек, а в больнице — 38.

30 декабря там было еще только 1545 случаев заражения, т.е. прирост составил 115 больных. А вот количество активных случаев неделю назад было немного больше — 127 человек лечились амбулаторно и 44 в больнице.

В Верхнедвинском районе на 5 января заразились 1962 человека или 9,6% — т.е. практически каждый десятый. 192 пациента продолжали болеть.

Неделю назад из этого региона сообщали о 1870 случаях заражения коронавирусом, таким образом, за это время заболели 92 человека. 29 декабря в районе было 315 активных случаев COVID-19, 48 человек были госпитализированы, 4 пациента находились в тяжёлом состоянии.

По Миорскому району есть данные только за 30 декабря. Статистика заболеваемости была озвучена на встрече местных властей со священниками католической и православной конфессий. На эту дату в районе насчитывалось более 900 случаев заражения коронавирусом, что составляет 4,7%.

Таким образом, в трех районах, общее население которых составляет 61 976 человек, к 6 января насчитывалось не менее 4522 случаев заболевания COVID-19 или 7,3% от всех жителей.

Согласно данным Минздрава на ту же дату в Беларуси в целом с начала пандемии были зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет всего 2,2% от населения страны.

Как видим, процент заболевших в этих трех районах Витебской области более чем в три раза превышает процент заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по стране.