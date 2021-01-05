Витебская афиша с 4.1.2021 по 10.1.2021 года

Ульяна Церашкова • 05/1/21 15:16 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 4 по 10 января 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

4.01–6.01

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (15:00 удл., 19:00 удл., 21:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (8:40 кроме 1.01, 10:15 удл., 11:50 удл., 13:25 удл., 17:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Фестиваль Рифкина". Комедия, Испания, Италия, США, 16+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (9:55 удл., 13:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (11:30 удл., 17:30 удл. в 3D). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50–3.00.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (19:25 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Серебряные коньки". Мелодрама, приключения, фэнтези, экшн, Россия, 6+ (15:05). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.

7.01–13.01

"Чудо- Женщина 1984". Приключения, фэнтези, экшн, 2D/3D, США, 12+ (20:40, 19:00 в 3D). Цена: 6,30–7,60.

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (14:15 удл., 18:15 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (9:30 удл., 11:05 удл. детский, 12:40 удл., 16:40 удл.) Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Фестиваль Рифкина". Комедия, Испания, Италия, США, 16+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (9:15 удл. детский). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,50.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (10:50 удл. детский, 12:50 удл., 17:05 удл. 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (14:45). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

4.01–6.01

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (13:35 удл., 16:00 удл., 18:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (10:40, 15:50 удл.; 8:55 кроме 1.01). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (10:25 удл., 12:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (12:10 удл. в 3D, 17:25 удл.). Цена: 5,70–7,10, удл. + 0,10.

"Рождество кота Боба". Семейный, Великобритания, 12+ (8:50 кроме 1.01, 14:05). Цена: 5,70–6,60.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (20:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Серебряные коньки". Мелодрама, приключения, фэнтези, экшн, Россия, 6+ (19:20). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.

"Обратная связь". Комедия, Россия, 16+ (21:45). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

7.01–13.01

"Чудо- Женщина 1984". Приключения, фэнтези, экшн, 2D/3D, США, 12+ (15:35 в 3D, 18:25). Цена: 6,30–7,60.

"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (16:40 удл., 19:05 удл., 21:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (удл.: 8:40, 10:15, 11:55 детский, 13:30, 15:05 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Барбоскины на даче". Анимация, семейный, Россия, 6+ (8:30 удл. детский, 10:05 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,00.

"Семейка Крудс: Новоселье". Мультфильм, фэнтези, США, 6+ (11:45 удл. детский 3D, 13:40 удл). Цена: 4,70–6,00, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,50.

"Огонь". Катастрофа, Россия, 16+ (21:15). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Не лечи меня". Комедия, Россия, 16+.

"Заклятье. Другая сторона". Хоррор, Швеция, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

5.01 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

6.01 (19:00) “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”. Фантастычная гісторыя.

8.01 (15:00) “Папялушка”. Музычная казка для дарослых і дзяцей паводле Шарля Пэро.

9.01 (18:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

6.01 (19:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

«Чароўная сняжынка». Навагодні спектакль і забаўляльная праграма.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

7.01 (12:00), 8.01 (11:00) Музыкальный спектакль для детей «Будь здоров, Новый год!».

6.01 (19:00) Вечар нацыянальнага мастацтва «Прыйшла Каляда – адчыняй варата!». Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака».

Концернтый зал “Витебск”

Парк Фрунзе, 1, тел. 67-39-58, 66-91-61

7.01 (12:00) «Звезды Рождества». Концерт для детей и их родителей.

7.01 (18:00) Литературно-театрализованный перформанс «13 дней до Рождества». Молодежный театр «Колесо». Малый зал.

8.01, 9.01, 10.01 (10:00) II Международный фестиваль-конкурс «АРТ-ПАРАД В ВИТЕБСКЕ» в онлайн-формате. Инфолиния: 129.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

Выставка-ярмарка ремесленных изделий «Новогодние подарки».

Пространственно-графическая композиция «Океан» оптико-графического театра Artspace Евгения Кутаркина (до 5.02).

«Футбол – игра миллионов». Выставка футбольной атрибутики из частной коллекции Анастасии Пищуловой (до 17.01).

Выставка-салон «Настроение в подарок» (до 15.01).

Выставка-конкурс ДХШ г. Витебска «Арт-объект 2021» (до 17.01).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.

«Свет и атмосфера». Выставка французского художника Ива Франсуа Ги Жайо (до 15.01).

Выставка памяти Антона Корженевского (до 13.12).

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников (до 17.02).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).

Новогодний квест для детей и взрослых (по предварительной записи).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

27.12 (11:00–14:30) «Новый год в «Здравнёво».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Дистанция: 2020». Выставка Нины Ковалевой.

Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Ночной Витебск». Выставка Стаса Шейбака.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Зимы очарование». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

“Казкі Раства”. Выставка детского творчества (до 19.01).

7.01 (12:00–14:00) «Каляды ў Задзвінні».

«Казкі Раства». Выставка детского творчества (до 19.01).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Фотовыставка Василия Белякова.

Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.

«В гостях у старой башни». Новогодняя экскурсия-сюрприз.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Venezia. Маски». Выставка живописи Павла Кондрусевича и Андрея Меренкова (до 18.01).

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

11.12, 13.12, 15.01 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.