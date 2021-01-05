В Чашникском районе, водитель, насмерть сбивший пешехода, скрылся с места ДТП

Іван Дзедушкін • 05/1/21 15:13 • Здарэнні

Милиция задержала 44-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Чашникском районе.



Вчера вечером медики сообщили в дежурную часть Чашникского РОВД об обнаружении на автодороге Р15 недалеко от деревни Жучки трупа мужчины.

На место происшествия отправили сотрудников ГАИ, уголовного розыска и следователей. Они выяснили, что погибший — 39-летний местный житель. Обнаруженные признаки указывали. Что мужчина был сбит автомобилем, который потом уехал с места аварии.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники ГАИ задержали 44-летнего водителя грузовика «МАЗ», сейчас проверяется его причастность к смертельному дорожно-транспортному происшествию, сообщается пресс-службой УВД Витебской области.