Неизвестную награду легендарного генерала Доватора продают в России

Сяржук Серабро • 05/1/21 20:48 • Культура

Именной серебряный портсигар Героя Советского Союза Льва Доватора, которым его наградило командование, за семь тысяч долларов продает российский антикварный магазин.





Личность генерал-майора Льва Михайловича Доватора легендарная в прямом смысле, так как многие моменты его биографии до сих пор окутаны тайной, а отличить легенду от реальности зачастую невозможно.

Даже этническое происхождение бравого кавалериста, родившегося в Беларуси на территории современного Бешенковичского района вызывает споры и некоторые пытаются доказать, что Лев Михайлович, пусть и негалахический, но еврей.

С наградами Льва Доватора также существует путаница, даже в различных языковых версиях Википедии перечень наград различный. Мы будем опираться на издание Министерства обороны СССР «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь» в первом томе которого, изданном в 1987 году, говорится, что Доватору было присвоено звание Героя Советского Союза, он дважды награжден орденом Ленина, а также орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Точная дата награждения орденом Красной Звезды и подвиг, за который его вручили красному коннику неизвестны, однако эта награда упоминается в наградном листе на орден Красного Знамени от 24 июля 1941 года, т.е. ее должны были вручить раньше. Что касается количества орденов Ленина, то один из них идет в комплекте с медалью «Золотая звезда», а вот первым орденом Ленина Доватора наградили согласно приказу по войскам Западного фронта от 3 ноября 1941 года, но рядом с его именем стоит пометка «искл.», что можно расшифровать, как «исключить». Также уже посмертно в 1945 году Доватор был награжден медалью «За оборону Москвы».

Однако, как оказывается, командование и ранее отмечало белорусского кавалериста. Согласно гравировке на портсигаре, он был вручен т. Доватору Л.М. от командования ОКВДА 6 августа 1933 года. В это время Доватор служил командиром взвода 27-го кавполка в составе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Портсигар изготовлен из серебра 875 пробы, на нем изображен дозор из трех красных конников. В углу рядом с гравировкой нанесена красноармейская звезда, наложенная на шестеренку, как и на нагрудном знаке Осоавиахим «Бойцу ОКДВА». Чем отличился комвзвода Лев Доватор, заслужив эту награду, неизвестно.

Портсигар Доватора продает российская сеть магазинов антикварного оружия и военного антиквариата. Цена лота составляет 7243 доллара. В описании магазин утверждает, что имеет гарантирует подтверждение подлинности предмета.

Лев Доватор прославился своими конными рейдами по тылам противника осенью 1941 года. Окончив, Военную академию РККА он попал в 1-ю особую кавалерийскую бригаду Московского военного округа. Бригада в 1938 году была переформирована сначала в Особую кавалерийскую дивизию, а затем переименована в 36-ю кавалерийскую дивизию. Ее передислоцировали в Белорусский особый военный округ в район Минска и Борисова.

В сентябре 1939 года дивизия в составе 6-го кавкорпуса принимала участие в походе в Западную Беларусь, наступала на Ошмяны и Ивьею, затем в район Гродно, а далее Вильнюс и Августов. После воссоединения Беларуси дислоцировалась в Волковыске. Во время так называемой Зимней войны была переброшена к Финскому заливу, по его льду переправилась на Корельский перешеек, но в боевых действиях не учувствовала. Вернулась в места дислокации. О роли Доватора в этих походах ничего не известно.

С 20 марта 1941 года Лев Доватор стал начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии в звании полковника. Однако вторжение немцев в СССР застало его на излечении под Москвой. Дивизия погибла в Белостокском котле.

В июле 1941 года Доватор отличился в оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр, за что и был награжден орденом Красного Знамени. В августе он возглавил Особую кавалерийскую группу из 50-й и 53-й кавдивизий и в сентябре провел успешный двухнедельный рейд по коммуникациям немцев.

11 сентября 1941 года Льву Доватору ему было присвоено звание генерал-майора, его кавгруппа 20 ноября была переименована в 3-й, который 26 ноября стал 2-м гвардейским кавалерийским корпусом.

В декабре во время очередного рейда по тылам противника кавкорпус Доватора вышел к реке Руза. 19 декабря во время рекогносцировки комкор Доватор и комдив Тавлиев погибли под пулеметным огнем.