На пожаре под Полоцком погиб мужчина

Зоя Машэка • 05/1/21 14:15 • Здарэнні

Вечером 4 января произошел пожар в деревне Козьянки Полоцкого района, в результате которого погиб человек.



О возгорании частного дома в деревне под Полоцком пожарным сообщили в 19:58. Во время тушения здания спасатели нашли на полу горящей комнаты тело погибшего 56-летнего хозяина дома.

В результате пожара в доме были закопчены стены и потолок, а также имущество уничтожено огнем. По предварительной версии жилище могло загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяином, сообщается пресс-службой МЧС.