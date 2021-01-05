Контрабандную партию новогодних аксессуаров задержала Витебская таможня

ННВ • 05/1/21 14:33 • Эканоміка

Витебская таможня задержала контрабандную партию новогодних ёлок, ёлочных гирлянд, белья, одежды и обуви, которую пытались ввезти из России.



Контрабанда перевозилась в микроавтобусе «Volkswagen» в адрес семи получателей в Беларуси. Однако проверка установила, что во всех семи случаях отсутствовали необходимые транспортные документы.

Стоимость товаров, обнаруженных таможенниками в микроавтобусе, оценивается в 17 000 рублей. Таможня начала административные процессы по части 4 статьи 12.17 КоАП, которая предусматривает наложение штрафов в размере до 30 базовых величин на водителя и в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения на индивидуальных предпринимателей, которым везли груз, сообщается пресс-службой Витебской таможни.