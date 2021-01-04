Завтра Виктор Николайкин проведет дистанционный прием. Вопросы есть?

• 04/1/21 13:45 • Грамадства

5 января дистанционный прием проведет бывший мэр Витебска, а теперь депутат Палаты представителей Национального собрания Виктор Николайкин проведет дистанционный прием граждан.
Виктор Николайкин на встрече с горожанами. Фото Сергея Серебро

Прием будет проводиться по личным вопросам в промежуток времени с 15:00 до 17:00. Чтобы поговорить с господином Николайкиным необходимо предварительно записаться, сделать это можно по телефонам (8-0212) 26-22-91, (+37533) 385-45-15, сообщает сайт горисполкома.

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