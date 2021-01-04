Витебское ЖКХ закупает услуги по техническому обслуживанию домов на 15 миллионов долларов

Сяржук Серабро • 04/1/21 21:42 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на техническое обслуживание жилых домов, находящихся на территории Витебска, ориентировочной стоимостью 39 732 600 рублей 25 копеек.



Общая площадь жилых помещений, которые необходимо обслуживать за эти деньги, составляет 5 578 854,29 квадратного метра. Договор заключается на пять лет — с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Отметим, что подобный тендер на пятилетний срок проводился в феврале прошлого года. Тогда, правда, расчетная площадь почему-то была больше — 5 658 428,83 квадратного метра, а ориентировочная стоимость составляла 43 253 030 рублей. Эта закупка, однако, была отменена в связи с ошибкой заказчика, в части источника финансирования.

Год назад вместе с техническим обслуживанием на 5 лет закупалась и услуга по санитарному содержание вспомогательных помещений жилых домов — стоимостью 4 993 544 рубля из расчета на 120 617 жильцов. Она, естественно, была также отменена.

Сейчас услуги по уборке вспомогательных помещений закупаются только на год. Их ориентировочная стоимость составляет 972 701 рубль 28 копеек, а количество проживающих уменьшилось до 117 476 человек.

В качестве источника финансирования в обоих случаях указаны собственные средства унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство».