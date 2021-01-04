В Витебской области все еще продолжают бороться с последствиями непогоды

Сяржук Серабро • 04/1/21 14:14 • Здарэнні

4 января в Витебской области без электроснабжения остаются 82 населенных пункта. После обледенения по электросетям региона ударил снегопад, прошедший после Нового года. Глубина снега достигает 18 сантиметров.



2 и 3 января на территории ряда районов Витебской области прошел сильный мокрый снег с метелью. Под тяжестью налипшего снега падали и наклонялись деревья, не выдерживали нагрузки провода и опоры линий электропередачи. В результате произошли нарушения электроснабжения ряда населенных пунктов Верхнедвинского, Поставского, Шарковщинского, Россонского и Полоцкого районов.

В ликвидации обрывов линий электропередач задействованы 34 бригады в составе 97 человек, 33 единицы техники. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, для восстановления энергоснабжения населения используются дизель-генераторные установки, сообщает «Витебскэнерго».

Сложная метеообстановка продолжает сохраняться в Верхнедвинском, Россонском и Полоцком районах, где продолжает идти мокрый снег с порывами ветра. По данным метеостанций высота снежного покрова в Верхнедвинске достигает 18 сантиметров, в Езерище (Городокский район) — 12 сантиметров, в Докшицах — 11 сантиметров, в Шарковщине — 10 сантиметров, в Лынтупах — 9 сантиметров. Температура во всех этих районах держится отрицательная.

Для ускорения проведения аварийно-восстановительных работ на помощь энергетикам филиала «Полоцкие электрические сети» прибыли коллеги из РУП «Гродноэнерго» и РУП «Минскэнерго».

О продолжении работ по ликвидации последствий непогоды сегодня сообщил Городокский райисполком. Там на сегодняшний день электроэнергию подали во все населенные пункты, где проживают постоянные жители. Автолавки выехали на маршруты согласно графику. Дорожные службы продолжают работы по очистке дорог «Хвошно-Поташня», «Пальминка-Смоловка», «Фролово-Карнилы-Привальни». Однако, перебои с электроэнергией все еще возможны в связи с проведением работ по переключению временных схем электроснабжения на постоянные.