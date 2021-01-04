В прошлом году 191 житель Витебской области совершил самоубийство

Іван Дзедушкін • 04/1/21 15:25 • Здароўе

В течение 2020 года в Витебской области совершил суицид 191 человек.



Такая информация была озвучена на совещании в Витебской областной прокуратуре. Количество самоубийств осталось таким же, как и в 2019 году. 123 человека, покончившие с собой, были трудоспособного возраста.

А вот количество жителей области, погибших от внешних причин, заметно увеличилось. На пожарах в 2020 году в регионе погибли 92 (в 2019 — 73) человека или на четверть больше, чем за предыдущий год, на водоемах области утонуло 65 человек, что на 14% больше, чем в 2019.