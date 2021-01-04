Рыбак провалился под лед в Глубокском районе, его успели спасти. Видео

Зоя Машэка • 04/1/21 13:16 • Здарэнні

Рыбалка в новогодние праздники едва не стала последней для 37-летнего жителя Глубокского района.



3 января молодой человек рыбачил на озере Забелье рядом с одноименной деревней. Примерно в 400 метрах от берега под рыбаком проломился лёд, и он провалился в ледяную воду.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. При помощи спасательной доски добрались до пострадавшего и вытащили его специальной веревкой.

Пострадавшего передали медикам бригады скорой медицинской помощи. Они диагностировали у молодого человека переохлаждение организма и доставили его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.