Рыбак провалился под лед в Глубокском районе, его успели спасти. Видео

• 04/1/21 13:16 • Здарэнні

Рыбалка в новогодние праздники едва не стала последней для 37-летнего жителя Глубокского района.
Спасение рыбака на озере Забелье в Глубокском районе. Фото МЧС

3 января молодой человек рыбачил на озере Забелье рядом с одноименной деревней. Примерно в 400 метрах от берега под рыбаком проломился лёд, и он провалился в ледяную воду.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. При помощи спасательной доски добрались до пострадавшего и вытащили его специальной веревкой.

Пострадавшего передали медикам бригады скорой медицинской помощи. Они диагностировали у молодого человека переохлаждение организма и доставили его в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

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