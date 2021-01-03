Задержан россонский телефонный террорист, возбуждено уголовное дело

• 03/1/21 13:56 • Здарэнні

Милиция Витебщины заявила, что установлена личность хулигана, сообщившего по телефону о минировании ресторана в Россонах.
Саперы, разминирование. Фото Сергея Серебро

Как утверждается в заявлении, в милицию позвонил и сообщил о минировании бара 37-летний житель райцентра, который в момент звонка был сильно пьян.

Милиционеры эвакуировали из ресторана 16 человек. При обследовании здания и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов они не нашли.

В результате в отношении жителя Россон возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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