Во время эпидемии COVID-19 в Витебске умер доктор технических наук Владимир Горбачик, профессор ВГТУ

ННВ • 03/1/21 21:56 • Навука

Единственный в Беларуси доктор технических наук по специальности «Технология и конструирование изделий из кожи» Владимир Горбачик умер 2 января на 82-м году жизни.



Сообщение о смерти одного из старейших преподавателей ВГТУ появилось в социальных сетях от его знакомых.

Владимир Горбачик родился 15 сентября 1939 года в Саротове (Россия). В 1962 году он окончил Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «Технология изделий из кожи», а в 1969 — аспирантуру МТИЛП по специальности «Технология производства обуви».

С 1969 года Владимир Евгеньевич работал Витебском технологическом институте легкой промышленности (теперь ВГТУ). В 1974 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 — докторускую. В 2000 Горбачик стал профессором.

С 1989 года он возглавлял кафедру «Конструирование и технология изделий из кожи», а в последнее время работал на должности профессора кафедры «Конструирование и технология одежды и обуви» Витебского государственного технологического университета, где читал дисциплины «Конструирование изделий из кожи», «Конструирование обуви», «Основы конструкторско-технологической подготовки производства».

Владимир Горбачик зарегистрировал множество патентов, награжден рядом правительственных наград СССР и Республики Беларусь. Подготовленные им специалисты работают, наверное, на большинстве предприятий легкой промышленности страны.

По предварительной информации прощание с заслуженным деятелем науки должно состояться в понедельник. «ННВ» постараются уточнить время и место.