В прошлом году быстрее всего дорожали фрукты, крупа и молочные продукты

Сяржук Серабро • 03/1/21 13:48 • Эканоміка

Согласно официальной статистике в Витебской области за 11 месяцев 2020 года цены на продовольственные товары выросли в среднем всего на 5,2%. Однако некоторые продукты подорожали сразу на 78%.



Самый заметный рост цен у фруктов — цитрусовые, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, стали стоить дороже на 32,8%, а яблоки сразу на 78,2%.

Следом идет крупа и бобовые, в этой категории особенно сильно подорожала гречка — на 46,1%. Цены на перловку выросли на 8.2%, а на манку — 7,4%. А вот пшенная крупа подешевела почти на 20%.

Цены на молоко увеличились на 9,2%, сметану — на 8,6%, кефир — 8,4%, масло сливочное — 8.1%.

Подешевели заметно только овощи, так, цены на белокочанную капусту по сравнению с предыдущим периодом упали на 49%, морковь — 26,4%, такие данные приводятся в докладе «Социально-экономическое положение Витебской области в январе-ноябре 2020 г.».