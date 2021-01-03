Папа Римский принял отставку архиепископа Кондрусевича, костел Беларуси возглавит епископ Великоселец

ННВ • 03/1/21 22:38 • Рэлігія

3 января Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минскому и Могилевскому архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с его 75-летием.



Кондрусевич стал митрополитом Минским и Могилевским 21 сентября 2007 году, на эту должность он был назначен еще Бенедиктом XVI.

Сейчас sede vacante (на вакантный период — ред.) апостольским администратором архиепископии назначен епископ Епископ Казимир Великоселец, титулярный епископ Бланды и епископ-помощник Пинской епархии, сообщают «Новости Ватикана».

Напомним, что на фоне политического кризиса в Беларуси и заявлений церкви икостела против насилия еще в августе сменился глава Белорусской православной церкви, а архиепископ Кондрусевич смог вернуться на Родину только в канун Рождества.