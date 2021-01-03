Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах

Іван Дзедушкін • 03/1/21 12:40 • Здарэнні

На второй день новогодних праздников в Россонский РОВД поступило сообщение о минировании местного ресторана «Росинка».

Тревожный звонок прозвучал в 2 января в 23:40, милиция эвакуировала из здания ресторана по адресу улица Хмельницкого, 3 16 человек посетителей и персонала.

После эвакуации людей здание ресторана и прилегающую территорию обследовали саперы, однако, взрывных устройств и взрыва-опасных предметов они не нашли, сообщается пресс-службой МЧС.