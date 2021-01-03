Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах
На второй день новогодних праздников в Россонский РОВД поступило сообщение о минировании местного ресторана «Росинка».
Тревожный звонок прозвучал в 2 января в 23:40, милиция эвакуировала из здания ресторана по адресу улица Хмельницкого, 3 16 человек посетителей и персонала.
После эвакуации людей здание ресторана и прилегающую территорию обследовали саперы, однако, взрывных устройств и взрыва-опасных предметов они не нашли, сообщается пресс-службой МЧС.
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