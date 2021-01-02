В отношении водителя, у которого погибли двое детей в ДТП под Докшицами, возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 02/1/21 14:56 • Здарэнні

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего водителя легковушки, врезавшегося 1 января в маршрутку в Докшицком районе. В ДТП погибли двое маленьких детей.



Как сообщали «ННВ», легковой автомобиль «Škoda», ехавший по трассе М3, в районе деревни Замосточье вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Mercedes» Ехавшие в легковушке дети 7-ми и 10-ти лет погибли на месте происшествия.

39-летний водитель и 36-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были госпитализированы. Как позже уточнило ГАИ, это родители погибших детей.

Теперь в отношении отца школьников, сидевшего за рулем, УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.