Горячую линию по задержкам зарплаты проведет КГК Витебщины после выходных

ННВ • 02/1/21 21:35 • Эканоміка

4-5 января можно будет пожаловаться на несвоевременную выплату заработной платы — «горячую линию» по этой проблеме проведет КГК Витебской области.



В регионе регистрируется в среднем 40 случаев задержки выплаты зарплаты работникам – за 11 месяцев 2020 года на юридических лиц было наложено 452 административных взыскания, а на физических лиц – 433. Общая сумма штрафов составила 153 1000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.

«Горячую линию» будет проводить Комитет государственного контроля Витебской области совместно с Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда и главным статистическим управлением Витебской области.

Сообщать свои жалобы на задержку зарплаты можно с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37 61 94 (Комитет госконтроля), 37 90 94 (Департамент госинспекции труда) и 42 66 00 (главное статистическое управление).