Первый в 2021 году ребенок родился в Витебске в роддоме, где рожают женщины с COVID-19

ННВ • 01/1/21 15:19 • Здароўе

Первый в Беларуси ребенок родился в новом году в Витебском областном клиническом роддоме, куда со всей области свозят рожать женщин COVID-19.



Как сообщает Минздрав со ссылкой на главврача роддома Елены Леонович, в документах родившегося в новогоднюю ночь малыша будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута.

Первого белоруса 2021 года назвали Ромой, он весит 3 910 грамм, а его рост — 53 сантиметра. У его мамы это первые роды, родители мальчика живут и работают в Орше. Однако женщина заразилась коронавирусом и из-за этого попала в ковидный госпиталь в областном центре.

Напомним, что в прошлом году первый малыш в Беларуси родился также в Витебске, тогда поздравлять его маму приезжал Владимир Караник, занимавший должность министра здравоохранения.