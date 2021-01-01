Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установил Витебский облисполком, за лифт с осени придется платить в зависимости от площади жилья

• 01/1/21 19:56 • Эканоміка

Новые предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению, и на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Витебским областным исполнительным комитетом.
Кран, вода. капля. Фото pixabay.com

За техническое обслуживание дома из расчета за квадратный метр общей площади теперь нужно будет платить 0,1322 рубля по субсидируемому государством тарифу и 0,1419 рубля — при полном возмещении.

На летний период этот тариф немного снизят — за каждый квадратный метр нужно будет заплатить 0,1238 или 0,1335 рубля соответственно. Последние два года действовал тариф на техническое облуживание дома в размере 0,1187 рубля за квадратный метр.

На капитальный ремонт теперь нужно отчислять по 18 копеек с квадратного метра. Что на 5 копеек или 38,4% больше чем в прошлом году.

Оплата за лифт выросла на 6 копеек и теперь составит 1 рубль 50 копеек по субсидируемому тарифу и 1 рубль 65 копеек при полном возмещении. На лето ее тоже снизят — до 1 рубля 43 копеек и 1 рубля 58 копеек соответственно.

А вот с осени расчет оплаты за лифт изменится — власти решили вернуться к расчету стоимости в зависимости от площади квартиры, этот метод пытались ввести несколько лет назад. С 1 сентября по субсидируемому тарифу оплата составит 0,0584 рубля за квадратный метр, а при полном возмещении — 0,0640 рубля.

Кубометр воды подорожал на 10,6 копеек или на 11%, теперь он будет стоить 1,0445 рубля при субсидировании и 1,1623 при полном возмещении. За кубометр канализационных стоков оплата составит 0,8604 и 0,9177 соответственно.

Вывоз мусора подорожал сразу почти на два рубля. Теперь в домах без мусоропровода до 31 мая нужно будет платить 10,4880 рубля, а в домах с мусоропроводом — 11,5235 рубля. С 1 июня и до конца года эти тарифы составят 10,1319 и 11,1753 рубля соответственно.

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