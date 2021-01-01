Елочная гирлянда едва не убила оршанца в новогоднюю ночь

Зоя Машэка • 01/1/21 14:46 • Здарэнні

1 января произошел пожар в квартире одного из домов на улице Воз-ан-Влен в Орше, хозяин жилья попал в больницу.



В 7:03 пожарным сообщили о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что дым валит из дверей квартиры на четвертом этаже пятиэтажки.

Когда пожарные проникли внутрь горящей квартиры, на кровати в комнате они нашли 49-летнего хозяина. Мужчину вынесли на улицу, медики «скорой» диагностировали у него отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей

В результате пожара огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Судя по фото натяжной потолок оплавился.

Сейчас пожарные устанавливают причину пожара. По предварительной версии могла загореться новогодняя ёлка из-за короткого замыкания развешенной на ней электрической гирлянды, сообщается пресс-службой МЧС.