Елочная гирлянда едва не убила оршанца в новогоднюю ночь

• 01/1/21 14:46 • Здарэнні

1 января произошел пожар в квартире одного из домов на улице Воз-ан-Влен в Орше, хозяин жилья попал в больницу.
Советские ёлочные гирлянды. Фото pixabay.com

В 7:03 пожарным сообщили о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что дым валит из дверей квартиры на четвертом этаже пятиэтажки.

Место, где стояла ёлочка. Фото МЧС

Когда пожарные проникли внутрь горящей квартиры, на кровати в комнате они нашли 49-летнего хозяина. Мужчину вынесли на улицу, медики «скорой» диагностировали у него отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей

В результате пожара огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Судя по фото натяжной потолок оплавился.

Оплавленные подвесные потолки. Фото МЧС

Сейчас пожарные устанавливают причину пожара. По предварительной версии могла загореться новогодняя ёлка из-за короткого замыкания развешенной на ней электрической гирлянды, сообщается пресс-службой МЧС.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    1/студзень/2021 у 15:04

    Советская не могла закоротить! Неправильное фото!! Враки!!!

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