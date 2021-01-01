Два ребенка погибли в результате столкновения легковушки и маршрутки в Докшицком районе

• 01/1/21 18:40 • Здарэнні

1 января в результате ДТП в Докшицком районе погибли двое школьников, еще два человека попали в больницу с травмами.
Два ребенка погибли в результате столкновения легковушки и маршрутки в Докшицком районе. Фото СК

Легковой автомобиль «Škoda», ехавший по трассе М3, в районе деревни Замосточье вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Mercedes» маршрутного такси.

В результате столкновения погибли дети 7-ми и 0-ти лет, ехавшие в легковушке. Водитель «Škoda и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы, сообщается пресс-службой СК. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.

Cейчас следственно-оперативная группа работает на месте дорожно-транспортного происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Два ребенка погибли в результате столкновения легковушки и маршрутки в Докшицком районе. Фото СК

С утра в Докшицком районе идет снег. По данным метеостанции к 15 часам в райцентре выпало 10 миллиметров осадков, толщина отложений мокрого снега также достигла 10 миллиметров.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    1/студзень/2021 у 18:50

    Начало года так себе...

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