Два ребенка погибли в результате столкновения легковушки и маршрутки в Докшицком районе
1 января в результате ДТП в Докшицком районе погибли двое школьников, еще два человека попали в больницу с травмами.
Легковой автомобиль «Škoda», ехавший по трассе М3, в районе деревни Замосточье вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Mercedes» маршрутного такси.
В результате столкновения погибли дети 7-ми и 0-ти лет, ехавшие в легковушке. Водитель «Škoda и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы, сообщается пресс-службой СК. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.
Cейчас следственно-оперативная группа работает на месте дорожно-транспортного происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
С утра в Докшицком районе идет снег. По данным метеостанции к 15 часам в райцентре выпало 10 миллиметров осадков, толщина отложений мокрого снега также достигла 10 миллиметров.
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1 каментар
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1/студзень/2021 у 18:50
Начало года так себе...