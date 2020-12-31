Павильон в ТЦ «Европа» в Витебске нарушал запрет на торговлю пиротехникой. Ему грозит штраф

ННВ • 31/12/20 12:11 • Эканоміка

С подачи милиции МАРТ вынес предписание о запрете реализации пиротехники одному из торговых павильонов в Витебске.



Напомним, что 11 августа в Беларуси была запрещена торговля любыми пиротехническими изделиями. Недавно правительство разрешило продавать населению бенгальские огни (свечи), хлопушки и тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

На основании информации УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома МАРТ провел внеплановую проверку одном из павильонов в ТЦ «Европа», в ходе которой был установлен факт реализации пиротехнических изделий.

Хозяйствующему субъекту выдано предписание о приостановлении (запрете) реализации пиротехнических изделий, применены меры административной ответственности, сообщает пресс-служба МАРТ.

Нарушение требований постановления № 475 влечет ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.17 КоАП об административных правонарушениях и предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.