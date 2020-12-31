Новогодний Витебск укутан фантастическим туманом. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 31/12/20 21:01 • Падзеі

В декабре погода в Витебске менялась стремительно: то город был припорошен сказочным белым снежком, то превратился в хрустальный из-за толстого слоя льда, а теперь как будто решил спрятаться, и накрылся плотным туманом.



Целый день над городом висела морось, которая к вечеру стала превращаться в туман. Ок клубился над незамерзшей Двиной, а на вершинах семи холмов немного редел.

К 18:00 туман в Витебске стал таким плотным, что горизонтальная видимость снизилась до 200 метров, а вертикальная — и вовсе до 30 метров.

Температура воздуха в Витебске постепенно растет, ожидается, что завтра днем столбик поднимется до +3 градусов по шкале Цельсия. Днем по прогнозу синоптиков возможен дождь и мокрый снег, на дорогах опять может образоваться гололедица.