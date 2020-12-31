ГАИ сообщило, что перекроет улицы Витебска на время салюта. Когда он будет?

ННВ • 31/12/20 12:39 • Здарэнні

В новогоднюю ночь часть центральных улиц Витебска перекроют для движения автотранспорта. Во сколько это произойдет?



Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ на время проведения праздничного салюта в Витебске будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественно на участке улицы Ленина от Московского проспекта до улицы Шубина.

Точное время, когда будет перекрыто движение, не указано. Однако, согласно программе новогодних мероприятий в Витебске, праздничный фейерверк запланирован на два часа ночи.