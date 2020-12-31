ГАИ сообщило, что перекроет улицы Витебска на время салюта. Когда он будет?

• 31/12/20 12:39 • Здарэнні

В новогоднюю ночь часть центральных улиц Витебска перекроют для движения автотранспорта. Во сколько это произойдет?
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ на время проведения праздничного салюта в Витебске будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественно на участке улицы Ленина от Московского проспекта до улицы Шубина.

Точное время, когда будет перекрыто движение, не указано. Однако, согласно программе новогодних мероприятий в Витебске, праздничный фейерверк запланирован на два часа ночи.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    31/снежань/2020 у 22:27

    Значит так нужно!

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