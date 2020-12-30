В новогоднюю ночь транспорт Витебска будет работать до трех часов. Публикуем расписание

• 30/12/20 15:27 • Падзеі

Стало известно, как будет построена работа общественного транспорта Витебска в ночь с 31 декабря на 1 января.
Троллейбусы, брошенные на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

По информации горисполкома, в это время работа городского пассажирского транспорта в Витебске будет продлена до 3:00 по маршрутам:

Автобусы:

  • № 99 («пл. Победы – пр-е «Витречтранс»),
  • № 66 («пл. Победы – Тирасполь»),
  • № 46 («Вокзал – ул. 33-й Армии»),
  • № 13А («пл. Победы – пос. Мишково»),
  • № 10 («Вокзал – Медцентр»),
  • № 2 («пл. Победы – Керамзитовый завод»);

Троллейбусы:

  • № 1 («Железнодорожный вокзал – ул. Правды – м-н Фрунзе»),
  • № 2 («Смоленский рынок – пр. Строителей – м-н Фрунзе»),
  • № 4 («Железнодорожный вокзал – пр. Строителей – Смоленский рынок»),
  • № 8 («Смоленский рынок – ул. Правды – м-н Фрунзе»),
  • № 9 («Смоленский рынок – пр. Строителей – Медцентр»),
  • № 11 («Железнодорожный вокзал – ул. В.Интернационалистов – Медцентр»);

Трамваи:

  • № 1 («М. Горького – пр. Людникова»),
  • № 7 («М. Горького – пр. Фрунзе»),
  • № 8 («ул. Титова – ул. П.Бровки»).
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