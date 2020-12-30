Транспортный ледяной локдаун продолжается в Витебске. Что будет утром неизвестно

• 30/12/20 2:13 • Здарэнні

Из-за сильного обледенения 29 декабря в Витебске практически не работал электротранспорт.
Обледенелый бюст Карла Маркса в Витебске. Фото Сергея Серебро

В результате обмерзания контактной сети в течение дня в областном центре не ходили трамваи и троллейбусы, за исключением машин с функцией автономного хода.

Сосульки на знаке, предупреждающем о гололедице Фото Сергея Серебро

Троллейбусы, брошенные на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

обледенелые деревья в устье Витьбы. Фото Сергея Серебро

Все попытки выйти на линию обычных троллейбусов заканчивались печально — машине на «аварийке» приходилось дожидаться «технички», которая буксировала беспомощный троллейбус в депо.

Витебская ратуша в окружении обледенелых деревьев. Фото Сергея Серебро

Вся растительность в Витебске покрыта толстым слоем льда. фото Сергея Серебро

К окончанию дня на Замковой улице скопилось восемь троллейбусов, которые были брошены водителями из-за невозможности дальнейшего движения. Возле этой замерзшей колонны пришлось установить пост ГАИ.

Попытка очистить ото льда контактную сеть троллейбусов. Фото Сергея Серебро

обрыв провода на Октябрьском мосту в Витебске. фото Сергея Серебро

За двенадцать часов к 21:00 в Витебске выпало еще 16 миллиметров осадков. За 24 часа сумма осадков в областном центре составила 24 миллиметра. Все это время в городе держалась отрицательная температура, дождь замерзал на деревьях и проводах.

Троллейбус с функцией АХ проезжает мимо технички, освобождающей контактную сеть ото льда. Фото Сергея Серебро

Покрытое льдом зеркало заднего вида легкового автомобиля. Фото Сергея Серебро

Техничка утаскивает остановившийся троллейбус. фото Сергея Серебро

В результате к шести часам вечера диаметр обледенения в городе достигал уже 17 миллиметров. Такой нагрузки не выдерживали не только ветви деревьев, но и провода контактной сети, что вызывало обрывы.

Милицейский патруль проходит среди обледенелых кустарников рядом с горисполкомом. Фото Сергея Серебро

Улучшится ли ситуация 30 декабря пока неясно. Согласно прогнозам синоптиков, температура должна подняться до +3 градусов Цельсия, что, по идее, позволит освободить контактную сеть электротранспорта от обледенения. Однако сбудется ли прогноз, мы узнаем только утром.

Замерзший памятник великому князю Ольгерду. Фото Сергея Серебро

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