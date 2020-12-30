Транспортный ледяной локдаун продолжается в Витебске. Что будет утром неизвестно

Сяржук Серабро • 30/12/20 2:13 • Здарэнні

Из-за сильного обледенения 29 декабря в Витебске практически не работал электротранспорт.



В результате обмерзания контактной сети в течение дня в областном центре не ходили трамваи и троллейбусы, за исключением машин с функцией автономного хода.

Все попытки выйти на линию обычных троллейбусов заканчивались печально — машине на «аварийке» приходилось дожидаться «технички», которая буксировала беспомощный троллейбус в депо.

К окончанию дня на Замковой улице скопилось восемь троллейбусов, которые были брошены водителями из-за невозможности дальнейшего движения. Возле этой замерзшей колонны пришлось установить пост ГАИ.

За двенадцать часов к 21:00 в Витебске выпало еще 16 миллиметров осадков. За 24 часа сумма осадков в областном центре составила 24 миллиметра. Все это время в городе держалась отрицательная температура, дождь замерзал на деревьях и проводах.

В результате к шести часам вечера диаметр обледенения в городе достигал уже 17 миллиметров. Такой нагрузки не выдерживали не только ветви деревьев, но и провода контактной сети, что вызывало обрывы.

Улучшится ли ситуация 30 декабря пока неясно. Согласно прогнозам синоптиков, температура должна подняться до +3 градусов Цельсия, что, по идее, позволит освободить контактную сеть электротранспорта от обледенения. Однако сбудется ли прогноз, мы узнаем только утром.