Стало известно, сколько стоит собрать главную новогоднюю ёлку в Витебске из срубленных елочек

Сяржук Серабро • 30/12/20 22:18 • Эканоміка

Не смотря на то, что главную ёлку Витебской области торжественно зажгли две недели назад, ЖКХ города все еще проводит закупки услуг по ее монтажу.



Напомним, что монтаж новогодней ёлки на площади Победы начался 22 ноября. 18 декабря, во время городской акции акцию «Зажжём ёлку вместе!», главная ёлка Витебщины была открыта.

При этом 26 ноября Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство разместило запрос ценовых предложений по выполнение работ по оформлению мест проведения городских мероприятий: приобретение, доставка, монтаж новогодних деревьев на металлоконструкцию универсальной елки на площади Победы. Ориентировочная стоимость этой услуги оценивалась в 42 722 рубля 79 копеек.

4 декабря эта закупка была признана несостоявшейся, а 15 декабря на той же площадке был размещен новый запрос ценовых предложений. На этот раз в него было включено только оформление новогодними деревьями металлоконструкции универсальной елки на площади Победы. Теперь стоимость составила 23 290 рублей 23 копейки.

Вторая закупка тоже не состоялась. Поэтому 30 декабря (sic!) Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявляет закупку из одного источника оформления новогодними деревьями металлоконструкции универсальной елки на площади Победы по той же цене.