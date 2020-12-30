Из-за обледенения под Витебском останавливались поезда, без электроснабжения оставались свыше 650 деревень

• 30/12/20 12:58 • Здароўе

Падение деревьев из-за ледяного шторма вызвала задержку в движении одиннадцати поездов в Витебской районе, в области прерывалось электроснабжение 652 населенных пунктов, повреждены 22 авто.
Дерево, упавшее под тяжестью льда, во дворах на улице Петруся Бровки в Витебске. Фото Игоря Матвеева

По оперативной информации МЧС в Витебской области зафиксировано 106 случаев падениев деревьев, в результате таких происшествий были повреждены 22 автомобиля.

Обрыв провода на Октябрьском мосту в Витебске. фото Сергея Серебро

В Витебском районе несколько деревьев упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. В результате было задержано движение 10 пассажирских поездов — на время от 18 минут до 1 часа 14 минут, а также 1 грузового поезда — на 2 часа 57 минут. В настоящий момент опаздывают поезда Езерище — Витебск и Заольша — Витебск.

Деревья, упавшие под тяжестью льда, во дворах на улице Петруся Бровки в Витебске. Фото Игоря Матвеева

По данным «Белэнерго» в течение суток на территории Витебской области периодически нарушалось электроснабжение 652 населенных пунктов. По данным от «Витебскэнерго» на 9:00 в регионе работала 81 бригада из 230 человек и 85 единиц техники, которые вели восстановительные работы в 347 населенных пунктах области.

Обледенелые ветки деревьев и новогодние украшения. Фото Сергея Серебро

В Оршанском районе без электро- и теплоснабжения остались Ореховская и Межевская участковые больницы, 44 пациентов из них развезли в другие учреждения здравоохранения района, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным синоптиков, ледяные отложения в Витебске достигли максимальной толщины в 17 миллиметров, а в Орше — даже 20 миллиметров.

  • 34
  •  
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    30/снежань/2020 у 13:16

    В америках ваших каждую зиму такое! 😥

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 