Из-за обледенения под Витебском останавливались поезда, без электроснабжения оставались свыше 650 деревень

ННВ • 30/12/20 12:58 • Здароўе

Падение деревьев из-за ледяного шторма вызвала задержку в движении одиннадцати поездов в Витебской районе, в области прерывалось электроснабжение 652 населенных пунктов, повреждены 22 авто.



По оперативной информации МЧС в Витебской области зафиксировано 106 случаев падениев деревьев, в результате таких происшествий были повреждены 22 автомобиля.

В Витебском районе несколько деревьев упали на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. В результате было задержано движение 10 пассажирских поездов — на время от 18 минут до 1 часа 14 минут, а также 1 грузового поезда — на 2 часа 57 минут. В настоящий момент опаздывают поезда Езерище — Витебск и Заольша — Витебск.

По данным «Белэнерго» в течение суток на территории Витебской области периодически нарушалось электроснабжение 652 населенных пунктов. По данным от «Витебскэнерго» на 9:00 в регионе работала 81 бригада из 230 человек и 85 единиц техники, которые вели восстановительные работы в 347 населенных пунктах области.

В Оршанском районе без электро- и теплоснабжения остались Ореховская и Межевская участковые больницы, 44 пациентов из них развезли в другие учреждения здравоохранения района, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным синоптиков, ледяные отложения в Витебске достигли максимальной толщины в 17 миллиметров, а в Орше — даже 20 миллиметров.