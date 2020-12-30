Из-за непогоды поезда в Витебск и из него ходят с огромными опозданиями — до 3 часов

Сяржук Серабро • 30/12/20 23:06 • Здарэнні

30 декабря поезда, прибывающие в Витебск и уходящие из него, продолжают курсировать с огромными опозданиями, вызванными непогодой.



Как сообщали «ННВ», к утру в результате падений деревьев на пути и линии электропередачи, было задержано движение 10 пассажирских поездов — на время от 18 минут до 1 часа 14 минут, а также 1 грузового поезда — на 2 часа 57 минут.

Позже, Белорусская железная дорога сообщила, что всего за 29-30 декабря 64 пассажирских поезда следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 10 минут до 2 часов.

На данный момент улучшения ситуации пока не заметно. Так, согласно электронному табло БелЖД поезд №711 прибывает в Минск из Витебска с опозданием на три часа. Дизель из Орши в Витебске опаздывает на один час и двадцать минут. Для поезда №714 из Минска в Витебск на табло опоздание не указано, но время прибытия на час превышает обычное.

Если вы планировали путешествие по железной дороге в ближайшие часы, наверное, лучшим решением будет временно отказаться от него.

Согласно наблюдениям синоптиков в Витебске опять снизилась до отрицательной температура воздуха. В городе началась морось, пока она не замерзает, но, скорее всего, это дело времени и дальнейшего падения температуры.