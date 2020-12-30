Эксгибициониста поймали в Новополоцке: парень показал девушке половые органы
Неудачную попытку познакомиться с продавщицей одного из торговых павильонов Новополоцка молодой человек завершил актом эксгибиционизма. Он задержан.
Вечером в павильон, расположенный в торговом центре, зашел 26-летний парень. Он попытался познакомиться с работающей там 19-летней девушкой, рассыпаясь в комплиментах.
Когда же продавщица отвергла ухаживания, молодой человек расстегнул штаны и стал демонстрировать ей свои половые органы. Ошеломленная таким «подкатом» девушка пригрозила вызвать милицию, после чего навязчивый парень ушел из магазина.
Однако через некоторое время он вернулся и продолжил свои выходки на глазах покупателей и под объективами видеокамер наблюдения. В результате продавщица все же вызвала милицию и молодого человека задержали.
Как оказалось, такой необычный способ знакомства применил житель Шумилинского района. Внятно объяснить милиционерам, для чего приехал в Новополоцк и, что подвигло его на такие действия он не смог. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского.
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30/снежань/2020 у 15:19