Эксгибициониста поймали в Новополоцке: парень показал девушке половые органы

Іван Дзедушкін • 30/12/20 15:01 • Здарэнні

Неудачную попытку познакомиться с продавщицей одного из торговых павильонов Новополоцка молодой человек завершил актом эксгибиционизма. Он задержан.



Вечером в павильон, расположенный в торговом центре, зашел 26-летний парень. Он попытался познакомиться с работающей там 19-летней девушкой, рассыпаясь в комплиментах.

Когда же продавщица отвергла ухаживания, молодой человек расстегнул штаны и стал демонстрировать ей свои половые органы. Ошеломленная таким «подкатом» девушка пригрозила вызвать милицию, после чего навязчивый парень ушел из магазина.

Однако через некоторое время он вернулся и продолжил свои выходки на глазах покупателей и под объективами видеокамер наблюдения. В результате продавщица все же вызвала милицию и молодого человека задержали.

Как оказалось, такой необычный способ знакомства применил житель Шумилинского района. Внятно объяснить милиционерам, для чего приехал в Новополоцк и, что подвигло его на такие действия он не смог. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского.