В Витебске – жуткая гололедица и транспортный коллапс. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 29/12/20 12:00 • Падзеі

С утра 29 декабря шел дождь и подморозило — в итоге дороги, тротуары, деревья и машины покрылись коркой льда.



Обледенели и контактные сети, поэтому в городе с перебоями ходит электротранспорт. Трамваи к обеду восстановили движение, а многие троллейбусы еще стоят. Без перебоев ходят лишь автобусы и маршрутки.

Замерзающий дождь в Витебске шел всю ночь при минусовой температуре атмосферного воздуха, в полночь диаметр отложений гололеда составлял 2 миллиметра, а к шести часам утра увеличился до 8 миллиметров.

К девяти часам утра по данным метеостанции Витебска за двенадцать часов в городе выпало 8 миллиметров осадков. Высота снежного покрова под дождем постепенно уменьшалась и составила 8 сантиметров.

В городе иногда можно встретить снегоуборочную технику. По прогнозу, гололедица закончится к вечеру, когда потеплеет до +2°С. Воздух начал немного прогреваться после обеда, однако, в 12:00 его температура была все еще ниже нуля и составляла -0,8 градуса по шкале Цельсия.