В Витебске – жуткая гололедица и транспортный коллапс. Фотофакт

• 29/12/20 12:00 • Падзеі

С утра 29 декабря шел дождь и подморозило — в итоге дороги, тротуары, деревья и машины покрылись коркой льда.
Троллейбусы встали из-за гололеда на Замковой улице в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Обледенели и контактные сети, поэтому в городе с перебоями ходит электротранспорт. Трамваи к обеду восстановили движение, а многие троллейбусы еще стоят. Без перебоев ходят лишь автобусы и маршрутки.

Обледенелые конструкции в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Замерзающий дождь в Витебске шел всю ночь при минусовой температуре атмосферного воздуха, в полночь диаметр отложений гололеда составлял 2 миллиметра, а к шести часам утра увеличился до 8 миллиметров.

Троллейбусы встали из-за гололеда на Замковой улице в Витебске. Фото Игоря Матвеева

К девяти часам утра по данным метеостанции Витебска за двенадцать часов в городе выпало 8 миллиметров осадков. Высота снежного покрова под дождем постепенно уменьшалась и составила 8 сантиметров.

В городе можно встретить снегоуборочную технику. Фото Игоря Матвеева

Троллейбусы на площади Свободы в Витебске. Фото Игоря Матвеева

В городе иногда можно встретить снегоуборочную технику. По прогнозу, гололедица закончится к вечеру, когда потеплеет до +2°С. Воздух начал немного прогреваться после обеда, однако, в 12:00 его температура была все еще ниже нуля и составляла -0,8 градуса по шкале Цельсия.

Гололедица на улицах Витебска. Фото Игоря Матвеева

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3 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    29/снежань/2020 у 12:53

    Стихия! 😯
    Или у невероятных опять власти виноваты?

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  2. Pcholkin  
    29/снежань/2020 у 14:41 1

    Какая стихия, голодающий? Так, явление природы. А вот потенциальные борцы с этими явлениями - коммунальщики - как раз во власти у власти. Причем, не опять, а постоянно. По долгу службы, так сказать. По потребляемым з/платам. Но, факт состоит в том, что з/платы исправно потребляются, отказников нет. А вот, как какое "явление природы" - так сразу в отказ. Стихия! Вот с бчб видениями - тут с сиреной! Тут и про "долг" моментально вспоминают...
    А невероятные, о которых ты так постоянно и сильно переживаешь, в основном обеспечили себе алиби - по тюрьмам устроились. Ну, разве те, что за границу успели сбежать, могут пакостить, конечно. Организовать, например, вместе с польско-литовскими диверсантами, гололедицу, например. Но тут комитетчики, определенно, слабину дают. ТщательнЕй надо. 🙄

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  3. Odin Negodin  
    29/снежань/2020 у 15:33 2

    Да, вообще это немилосердный пантлеймон устроил. У него и кличка на это указывает - почти гололед

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