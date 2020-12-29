Самый необычный замок Беларуси могут отдать инвестору бесплатно

Сяржук Серабро • 29/12/20 14:03 • Культура

Стать владельцем сказочного замка в Россонах может любой желающий безвозмездно. Что для этого нужно сделать?



Комитет «Витебскоблимущество» опубликовал список объектов в Витебской области, которые могут быть переданы желающим безвозмездно под реализацию инвестпроектов. Этот перечень, подготовленный совместно с властями районов, содержит около ста различных зданий и сооружений.

В подавляющей массе это школы и детские сады, построенные во времена СССР в деревнях, которые теперь постепенно вымирают. Сначала из средней школа превращается в базовую, затем ее просто закрывают и двухэтажное здание стоит пустующим.

Однако, среди объектов эпохи развитого социализма, есть четыре историко-культурные ценности — эти здания построены в XVIII — XIX веках.

Самое необычное из них — это бывшая усадьба «Станислававо» в Россонах, принадлежавшая Станиславу Глазко. Четырехэтажно здание, напоминающие скорее замок, чем типичную помещичью усадьбу, было построено к 1900 году по проекту архитектора Эдмунда Фрика в стиле неоготики.

По легенде, такой необычный дворец, который местные прозвали «Дом в сто окон» был построен юным помещиком из-за требования невесты, которая соглашалась жить только в доме, какой был у нее отца. Якобы у Глазко даже не было денег на такое строительство, но помог крупный выигрыш в варшавском казино.

Как бы то ни было, после революции помещик ехал заграницу, а в его замке размещались самые различные учреждения и организации, вплоть до тюрьмы во время Второй мировой войны.

Сейчас здание бывшего Центра внешкольной работы находится на балансе у отдела по образованию Россонского районного исполнительного комитета. Современный вид его несколько отличается от первоначального. Общая площадь здания немного превышает 831 квадратный метр. Оно построено из кирпича на бутовом фундаменте, перекрытия деревянные, а крыша накрыта железом.

Здание является историко-культурной ценностью 3 категории и находится под охраной государства. Этот момент, почему-то, не отражен в опубликованной фондом информации.

Больше фотографий этой необчыной усадьбы можно увидеть на сайте planetabelarus.by.