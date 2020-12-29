Красный уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Витебской области
Из-за сильного гололеда в Витебской области объявлен красный уровень опасности — самый высокий.
Ранее синоптики объявили, что сильный гололед ожидается по востоку Витебской области в период с 14 до 20 часов 29 декабря. Как писали «ННВ», в Витебске из-за гололедицы на улицах частично была парализована работа общественного транспорта.
Только что телеграм-канал МЧС сообщил, что особенно сильный гололед будет наблюдаться на Витебщине до конца дня.
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29/снежань/2020 у 16:31
Потеплеет и все растает!