Красный уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Витебской области

• 29/12/20 14:24 • Здарэнні

Из-за сильного гололеда в Витебской области объявлен красный уровень опасности — самый высокий.
Обледенелые конструкции в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Ранее синоптики объявили, что сильный гололед ожидается по востоку Витебской области в период с 14 до 20 часов 29 декабря. Как писали «ННВ», в Витебске из-за гололедицы на улицах частично была парализована работа общественного транспорта.

Троллейбусы на площади Свободы в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Только что телеграм-канал МЧС сообщил, что особенно сильный гололед будет наблюдаться на Витебщине до конца дня.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    29/снежань/2020 у 16:31

    Потеплеет и все растает!

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