Красный уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Витебской области

ННВ • 29/12/20 14:24 • Здарэнні

Из-за сильного гололеда в Витебской области объявлен красный уровень опасности — самый высокий.



Ранее синоптики объявили, что сильный гололед ожидается по востоку Витебской области в период с 14 до 20 часов 29 декабря. Как писали «ННВ», в Витебске из-за гололедицы на улицах частично была парализована работа общественного транспорта.

Только что телеграм-канал МЧС сообщил, что особенно сильный гололед будет наблюдаться на Витебщине до конца дня.