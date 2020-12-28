В зеленый цвет покрасили воду в батареях в Шумилино, чтобы ее не крали

ННВ • 28/12/20 19:39 • Экалогія

С 17 декабря в Шумилино и Оболи в систему отопления поступает вода, окрашенная в зеленый цвет. Для чего это нужно?



Воду покрасили для оперативного выявления и устранения утечек сетевой воды, обнаружения неплотностей водоподогревателей, а также для предотвращения нецелевого использования теплоносителя.

Для придания зеленого цвета воде в системе отопления использован краситель, который не представляет опасности для организма человека. А его применение разрешено «Гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», сообщает газета «Герой працы» со ссылкой на администрацию УП ЖКХ Шумилинского района.

Жителей Шумилино и Оболи просят в случае обнаружения утечек сетевой воды светло-зелёного цвета, выявлении луж с характерным цветом либо окрашивании горячей воды сообщать об этом по телефону 5-49-00.