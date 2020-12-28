Три тысячи долларов нашел и забрал себе минчанин в туалете АЗС в Лепеле. В его отношении возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 28/12/20 15:49 • Здарэнні

3000 долларов нашел на Рождество 47-летний житель столицы в туалете одной из автозаправок в Лепеле. Однако сюрприз закончился для минчанина уголовным дело, возбуждённым в его отношении.



25 декабря семейная пара из Бреста ехала в Полоцк, чтобы купить оборудование для своей фирмы. Добравшись к полудню до Лепеля, брестчанин посетил туалет на автозаправке. Отъехав от райцентра уже на 30 километров, мужчина понял, что оставил в санузле сумку-пояс с 3000 долларов.

Развернувшись, супруги из Бреста помчались обратно. По дороге они нашли в интернете телефонный номер заправки и узнали от оператора, что деньги и сумочка уже пропали. После этого предприниматель позвонил в милицию.

После просмотра видеозаписи с камер наблюдения милиционеры поняли, что на заправке успели побывать много водителей. Однако под подозрение попал 47-летний житель Минска, бегом вернувшийся из туалета в свое авто. Когда к нему пришли оперативники, минчанин сначала отпирался, но потом признался, что деньги забрал он.

Житель столицы рассказал, что заметил сумку, зайдя в туалет. Открыв ее, он обнаружил 3000 долларов, обрадовался кругленькой сумме и спешно покинул автозаправку. Валюту он отвез матери, а себе на первое время взял только 200 долларов.

Милиция отмечает, что минчанин был далеко не первым посетителем туалета, где висела забытая сумка, однако до него никто не позарился на чужое добро. В результате в отношении столичного жителя возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.