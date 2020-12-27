Уже 1452 человека заразились коронавирусом в Городокском районе, в активной стадии болезнь у 280 человек

• 27/12/20 0:46 • Здароўе

С начала пандемии COVID-19 в Городокском районе заразились кронавирусом уже 1452 человека.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Такую статистку на 24 декабря сообщает местный райисполком со ссылкой на районный штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом.

Непосредственно сейчас в районе болеют COVID-19 280 человек, из них только 57 человек госпитализированы в больницу, а остальные 223 больных лечатся дома.

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