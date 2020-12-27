Уже 1452 человека заразились коронавирусом в Городокском районе, в активной стадии болезнь у 280 человек
С начала пандемии COVID-19 в Городокском районе заразились кронавирусом уже 1452 человека.
Такую статистку на 24 декабря сообщает местный райисполком со ссылкой на районный штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом.
Непосредственно сейчас в районе болеют COVID-19 280 человек, из них только 57 человек госпитализированы в больницу, а остальные 223 больных лечатся дома.
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