Уже 1452 человека заразились коронавирусом в Городокском районе, в активной стадии болезнь у 280 человек

ННВ • 27/12/20 0:46 • Здароўе

С начала пандемии COVID-19 в Городокском районе заразились кронавирусом уже 1452 человека.



Такую статистку на 24 декабря сообщает местный райисполком со ссылкой на районный штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом.

Непосредственно сейчас в районе болеют COVID-19 280 человек, из них только 57 человек госпитализированы в больницу, а остальные 223 больных лечатся дома.