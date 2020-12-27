Свыше сотни новых заражений коронавирусом в Верхнедвинском районе менее чем за неделю

ННВ • 27/12/20 20:32 • Здароўе

На 22 декабря в Верхнедвинском районе с начала эпидемии COVID-19 зафиксировали уже 1731 случай заражения коронавирусом.



Как «ННВ» сообщали, по состоянию на 16 декабря в районе было зарегистрировано 1613 таких случаев, то есть за шесть дней добавилось 118 заразившихся, что дает почти 20 случаев в сутки.

Сейчас в Верхнедвинском районе болеют COVID-19 286 человек, тогда как около недели назад там было 324 таких пациента. Сколько человек находятся в стационаре и в каком состоянии, «Дзвінская праўда» по-прежнему не сообщает.