Свыше сотни новых заражений коронавирусом в Верхнедвинском районе менее чем за неделю
На 22 декабря в Верхнедвинском районе с начала эпидемии COVID-19 зафиксировали уже 1731 случай заражения коронавирусом.
Как «ННВ» сообщали, по состоянию на 16 декабря в районе было зарегистрировано 1613 таких случаев, то есть за шесть дней добавилось 118 заразившихся, что дает почти 20 случаев в сутки.
Сейчас в Верхнедвинском районе болеют COVID-19 286 человек, тогда как около недели назад там было 324 таких пациента. Сколько человек находятся в стационаре и в каком состоянии, «Дзвінская праўда» по-прежнему не сообщает.
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