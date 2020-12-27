Школьник выпил антисептик для рук, виноватой оказалась бабушка

ННВ • 27/12/20 13:51 • Здароўе

Восьмилетний мальчик выпил антисептик для рук, пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.



О происшествии сообщила газета «Голас Сенненшчыны», со ссылкой на начальника Толочинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александра Берулина. Как утверждает издание, инцидент произошел на территории одного из районов Витебской области.

Ребенок вернулся со школы домой, открыл холодильник и выпил несколько глотков из стоявшей там бутылки. Почувствовав горький вкус, школьник выплюнул жидкость, а родители вызвали «скорую».

Как оказалось, бабушка мальчика перелила антисептик для рук из оригинального флакончика в пластиковую бутылку из-под газировки и поставила ее в холодильник на кухне.

Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, что весной в Чашникском районе погиб 61-летний мужчина, который выпил антисептическую жидкость. Двух мужчин с признаками отравления обнаружила работница фермы, 55-летнего удалось спасти, а старший умер в больнице.