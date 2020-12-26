Предновогодний Витебск. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 26/12/20 22:25 • Падзеі

Витебляне, как и вся страна, готовятся проводить уходящий 2020-й. По традиции "ННВ" посмотрели, как украшен город для встречи Нового года.



Огнями мерцают окна и входы магазинов, кафе, ресторанов. Предприятия и организации также постарались принарядить свои здания к празднику.