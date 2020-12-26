Предновогодний Витебск. Фоторепортаж

• 26/12/20 22:25 • Падзеі

Витебляне, как и вся страна, готовятся проводить уходящий 2020-й. По традиции "ННВ" посмотрели, как украшен город для встречи Нового года.
Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Огнями мерцают окна и входы магазинов, кафе, ресторанов. Предприятия и организации также постарались принарядить свои здания к празднику.

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

Предновогодний Витебск. Фото Игоря Матвеева

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    26/снежань/2020 у 23:32

    А за чей счёт банкет? Надеюсь комерсы платят, возле чьих офисов карсоты?
    Или же спонсор "Витебскэнерго"? :shock::evil::twisted:

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