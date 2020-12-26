Предновогодний Витебск. Фоторепортаж
Витебляне, как и вся страна, готовятся проводить уходящий 2020-й. По традиции "ННВ" посмотрели, как украшен город для встречи Нового года.
Огнями мерцают окна и входы магазинов, кафе, ресторанов. Предприятия и организации также постарались принарядить свои здания к празднику.
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1 каментар
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26/снежань/2020 у 23:32
А за чей счёт банкет? Надеюсь комерсы платят, возле чьих офисов карсоты?
Или же спонсор "Витебскэнерго"? :shock::evil::twisted: