Как в Витебске работают ёлочные базары. Фото + видео

Сяржук Серабро • 26/12/20 18:28 • Экалогія

В Витебске установилась новогодняя погода, и горожане спешат обзавестись елочками. Смотрите в нашем фоторепортаже, какие новогодние деревца привезли на елочные базары.



Список елочных базаров в Витебске «ННВ» публиковали, они работают уже почти неделю. Как мы писали, в городе должны работать 16 таких торговых точек. Цены на них могут немного отличаться, но начинаются они с 11 рублей за срубленную ёлочку высотой до метра.

Корреспондент нашего издания побывал на двух ёлочных базарах — на перекрестке проспекта Фрунзе и Смоленской улицы, а также у здания Витебского ГПЛХО на улице Мира, 44. Если на первой точке, куда елочки привез Богушевский лесхоз, торговля идет не очень бойко, то на второй площадке царит ажиотаж.

Кроме срубленных елей и сосен, которых здесь очень богатый выбор, у здания ГПЛХО можно купить деревца в кадках. Живая ёлочка в горшке стоит от 30 до 40 рублей в зависимости от высоты.

Многие приходят выбирать новогодние деревья семьями, к выбору елочки или сосенки подходят очень тщательно и пересматривают чуть ли не все деревья. Малышам же, похоже, просто доставляет удовольствие бродить среди заснеженного минилеса из новогодних деревьев.