Выяснилось, что пропавший парень из Браслава был убит, его тело нашли в заброшенном доме

Іван Дзедушкін • 25/12/20 15:06 • Крымінал

29-летнего жителя Браслава убил его знакомый, с которым молодой человек должен был уехать в Россию. Убийца погорел, начав снимать деньги с карты жертвы.



В милицию обратилась девушка браславчанина — парень перестал выходить на связь, а его счетов начали снимать деньги, оплачивая топливо и другие товары.

Розыском пропавшего занялись сотрудники УВД Витебского облисполкома, вскоре под подозрение попал 32-летний земляк парня, вместе с которым тот должен был ухеать в соседнюю страну.

Задержать подозреваемого удалось дома. Тот признался и рассказал оперативникам, что убил знакомого и забрал его микроавтобус, а также банковские карты. Тело жертвы он закопал на территории заброшенного домовладения в Браславском районе.

После проверки показаний задержанного следственно-оперативная группа нашла тело пропавшего браславчанина с признаками насильственной смерти. В отношении его попутчика возбудили уголовное дело за убийство и посадили его в изолятор временного содержания, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.