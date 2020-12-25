В Полоцке от коронавируса умер молодой священник

ННВ • 25/12/20 21:17 • Здароўе

24 декабря в Полоцке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер молодой православный священник Марк Пуляк.



Иерею было всего 35 лет, он родился в 1985 году в Елагаве в Латвии, а в 1991 году переехал в Беларусь с родителями. В 2005 году он начал учебу в Витебском духовном училище, а в 2012 — в Витебской духовной семинарии. В сан иерея был рукоположен почти шесть лет назад — 28 декабря 2014 года.

Последнее время Марк Пуляк был настоятелем прихода храма Николая Чудотворца деревне Коллективное Полоцкого района Полоцкой епархии. Он занимался восстановлением этого храма, построенного в середине XVIII века.

У умершего священника осталось двое детей. Отпевание Марка Пуляка пройдет 27 декабря в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Полоцке, сообщает сайт Полоцкой епархии БПЦ.