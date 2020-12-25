В Орше прорвало канализацию, стоки пошли в Днепр
Из-за прорыва канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров в Орше 24 декабря произошел сброс сточных вод в Днепр.
Информацию об аварийном сбросе МЧС сообщили в 15:30. Прорыв коллектора произошел в районе дома 311а на улице Флерова на глубине четырех метров.
Работники Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию Днепра, но видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы не выявили. Результаты анализов взятых проб воды должны стать известны 29 декабря, сообщается пресс-службой МЧС.
Потребителей отключать не пришлось, коллектор починили к 20:30 того же дня.
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