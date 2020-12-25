Рождество во время эпидемии COVID-19. Фоторепортаж с праздничного богослужения в Витебске
Рождество пришлось на вторую волну коронавирусной инфекции, тогда как Пасху витебляне праздновали в начале эпидемии COVID-19. Чем отличалась атмосфера этих двух главных богослужений в кафедральном костеле Иисуса Милосердного?
Весной, когда Витебск первым в Беларуси ощутил силу коронавируса, даже в праздничные дни костелы практически пустовали. 11 апреля на пасхальную мессу пришли от силы три десятка верующих.
Сейчас же кафедральный костел был практически полон, хотя, безусловно, людей было куда меньше, чем в подобные праздники до начала эпидемии. Сейчас люди уже частично свыклись и смирились с опасностью заразиться, многие уже переболели и надеются на иммунитет.
В тоже время стало заметно, что люди стали более заботиться о средствах индивидуальной защиты. Если весной и многие прихожане пришли без масок, и все кто служил, были без защитных средств, то сейчас масок не было только на тех, кто непосредственно вел службу, а, например, министранты их надели. Также во время причастия, когда контакт с прихожанами был наиболее плотным, надели маски и священники.
Конечно, и на этот раз многие остались дома, решив не подвергать лишний раз здоровье риску. Для них была организована прямая трансляция областного телевидения, «Народные новости Витебска» тоже провели стрим с мессы для своих читателей.
Весной прямая трансляция велась из Постав, там тогда и вел службу бискуп. На Рождество же Олег Буткевич возглавил службу в главном храме Витебской католической епархии. В своем поздравлении с праздником, он пожелал, чтобы с уходящим годом отошли в историю вместе с ним и никогда не возвращались трудности и проблемы, которые он нам принес.
В связи с телетрансляцией пасхальная служба в кафедральном костеле Иисуса Милосердного в Витебске началась в девять часов вечера, длилась она полтора часа.
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