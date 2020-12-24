Штраф более 500 долларов должен заплатить витебский оппозиционер Борис Хамайда за то что стоял у Синего дома с молитвой «Отче наш»

Сяржук Серабро • 24/12/20 18:54 • Палітыка

72-летний витебский оппозиционер получил от белорусского правосудия рождественский «подарок» — штраф, который в эквиваленте превышает 500 долларов США. За что же он должен заплатить государству?



24 декабря суд Железнодорожного района Витебска признал Хамайду виновным в правонарушении, предусмотренном суперпопулярной в последнее время в Беларуси статьёй 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судья Ольга Шаповал постановила оштрафовать старейшего витебского активиста на 50 базовых величин, сообщает местный правозащитный сайт «Віцебская вясна». В переводе на деньги это составляет 1350 рублей.

Как сообщали «ННВ», Борис Хамайда был задержан в центре Витебска у Синего дома 9 декабря. Его доставили в Железнодорожный РОВД, продержали несколько часов и составили протокол об административном правонарушении.

При задержании у оппозиционера изъяли вещи, на которых можно было усмотреть бело-красно-белую символику. В том числе милиция забрала у него хоругвь с вышитой молитвой «Отче наш». Правда, в протоколе, который передали в суд, эта религиозная реликвия уже не упоминается.

Кроме того под арест попали два телефонных аппарата, которые милиция отняла у задержанного, заявив, что мобильники вернут только после оплаты штрафа (sic!) еще до постановления суда.

Площадка у входа в продуктовый магазин в Синем доме стала традиционным местом пикетов витебских оппозиционеров Бориса Хамайды и Владимира Плещенко в середине 1990-х годов. Они принципиально не брали разрешение на их проведение у властей, которые не признавали после проведения референдумов в 1995 и 1996 годах. После смерти Плещенко на этом месте многие годы в одиночку продолжает стоять Хамайда.