Штраф более 500 долларов должен заплатить витебский оппозиционер Борис Хамайда за то что стоял у Синего дома с молитвой «Отче наш»
72-летний витебский оппозиционер получил от белорусского правосудия рождественский «подарок» — штраф, который в эквиваленте превышает 500 долларов США. За что же он должен заплатить государству?
24 декабря суд Железнодорожного района Витебска признал Хамайду виновным в правонарушении, предусмотренном суперпопулярной в последнее время в Беларуси статьёй 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судья Ольга Шаповал постановила оштрафовать старейшего витебского активиста на 50 базовых величин, сообщает местный правозащитный сайт «Віцебская вясна». В переводе на деньги это составляет 1350 рублей.
Как сообщали «ННВ», Борис Хамайда был задержан в центре Витебска у Синего дома 9 декабря. Его доставили в Железнодорожный РОВД, продержали несколько часов и составили протокол об административном правонарушении.
При задержании у оппозиционера изъяли вещи, на которых можно было усмотреть бело-красно-белую символику. В том числе милиция забрала у него хоругвь с вышитой молитвой «Отче наш». Правда, в протоколе, который передали в суд, эта религиозная реликвия уже не упоминается.
Кроме того под арест попали два телефонных аппарата, которые милиция отняла у задержанного, заявив, что мобильники вернут только после оплаты штрафа (sic!) еще до постановления суда.
Площадка у входа в продуктовый магазин в Синем доме стала традиционным местом пикетов витебских оппозиционеров Бориса Хамайды и Владимира Плещенко в середине 1990-х годов. Они принципиально не брали разрешение на их проведение у властей, которые не признавали после проведения референдумов в 1995 и 1996 годах. После смерти Плещенко на этом месте многие годы в одиночку продолжает стоять Хамайда.
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2 каментарыя
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24/снежань/2020 у 19:14
А причем здесь эта молитва?.. 😯
24/снежань/2020 у 20:18 1
Как это причем? Это и есть истинная причина. Вы думаете почему хоругвь из вещдоков убрали? От искренней молитвы бесов корежит. Злобятся бесы, хватают, штрафы выписывают. Истинно говорю вам, переполнилась чаша гнева Его.
Шестой Ангел вылил чашу свою .... И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам..