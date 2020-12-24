Очередной пожар на территории бывшей мебельной фабрики в Витебске. Видео

ННВ • 24/12/20 9:55 • Здарэнні

800 квадратных метров крыши заброшенного здания сгорело в ночь с 23 на 24 декабря на улице Академика Павлова в Витебске.



О пожаре сообщение поступило в 2:51 от жительницы Витебска. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что на территории ООО «Управляющая компания «Алмаз-Девелопмент» горит здание 1980 года постройки, которое не эксплуатировалось.

К моменту приезда пожарных часть кровли горящего здания обрушилась. На момент возникновения пожара в здании никого не было. Пострадавших нет, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара частично огнем на площади 800 квадратных метров уничтожена крыша. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что в начале августа на территории бывшей мебельной фабрики уже был пожар, тогда тоже огнем была повреждена кровля.